Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович 

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович прочитала детскую книгу «Муха-Цокотуха» на русском языке в рамках акции «Сказки на дому». Видеозапись опубликована на странице проекта в Instagram.

Пользователи сети пришли в восторг от чтения актрисы. «Да какое же милое видео! Спасибо за сказку, Мила», «Очень здорово! Детям гораздо интереснее слушать произведение с разными интонациями и эмоциями и смотреть при этом на иллюстрации, а не просто видеть лицо читающего актера!», «Я заслушалась, улыбаюсь, как мило, как маленький домашний театр», — написали подписчики.