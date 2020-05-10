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Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович 

Юрий Столбов 1 час назад
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович прочитала детскую книгу «Муха-Цокотуха» на русском языке в рамках акции «Сказки на дому». Видеозапись опубликована на странице проекта в Instagram.
Пользователи сети пришли в восторг от чтения актрисы. «Да какое же милое видео! Спасибо за сказку, Мила», «Очень здорово! Детям гораздо интереснее слушать произведение с разными интонациями и эмоциями и смотреть при этом на иллюстрации, а не просто видеть лицо читающего актера!», «Я заслушалась, улыбаюсь, как мило, как маленький домашний театр», — написали подписчики.
Видео , Милла Йовович
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