Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице 

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На севере Москвы произошел пожар в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лежат пациенты с коронавирусом. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. В настоящий момент проводится эвакуация людей из больницы.

Возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного здания Городской больницы №50 на улице Вучетича, дом 21. Что горит и площадь пожара выясняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.