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Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Праздничное настроение пришло в столицу несмотря ни на что. Военные песни из открытых окон звучат 9 мая с самого утра.
Люди не только включают музыку, но и поют сами — с балконов, вместе с соседями.
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