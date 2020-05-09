Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео 

Из-за коронавирусных масок в Новом Свете произошел конфликт между петербургским тренером ММА и продавщицей местного продуктового магазина Гузелью Окороковой. В ходе стычки тренер использовал кулаки и ноги. Работница розничной торговли — банку с консервированными помидорами. Об инциденте сообщает издание Forpost.

Стычка случилась в российском поселке Новый Свет (юго-восток Крыма, входит в городской округ Судак). Приезжий тренер ММА из Петербурга решил зайти в продуктовый магазин. С ним была спутница. Однако продавщица Гузель Окорокова отказалась их обслуживать, поскольку они были без масок. Мужчина-спортсмен вышел из помещения, но его спутница решила поспорить и выяснить отношения. Покупательнице не удалось добиться своего, и она отправилась за своим спутником. Пара вернулась в магазин.