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Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео 

Юрий Столбов 40 минут назад
Из-за коронавирусных масок в Новом Свете произошел конфликт между петербургским тренером ММА и продавщицей местного продуктового магазина Гузелью Окороковой. В ходе стычки тренер использовал кулаки и ноги. Работница розничной торговли — банку с консервированными помидорами. Об инциденте сообщает издание Forpost.
Стычка случилась в российском поселке Новый Свет (юго-восток Крыма, входит в городской округ Судак). Приезжий тренер ММА из Петербурга решил зайти в продуктовый магазин. С ним была спутница. Однако продавщица Гузель Окорокова отказалась их обслуживать, поскольку они были без масок. Мужчина-спортсмен вышел из помещения, но его спутница решила поспорить и выяснить отношения. Покупательнице не удалось добиться своего, и она отправилась за своим спутником. Пара вернулась в магазин.
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