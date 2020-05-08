Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении 

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Массовая драка между депутатами произошла в парламенте Армении . Видеозапись потасовки в сессионном зале опубликована в YouTube.

В драке приняли участие парламентарии от правящего политического альянса «Мой шаг», возглавляемого премьер-министром Николом Пашиняном, и сторонники лидера фракции оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.

Потасовка вспыхнула после оскорблений, произнесенных депутатами в адрес друг друга. После инцидента спикер парламента Арарат Мирзоян был вынужден объявить перерыв в заседании.