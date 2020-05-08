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Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении 

Юрий Столбов 1 час назад
Массовая драка между депутатами произошла в парламенте Армении. Видеозапись потасовки в сессионном зале опубликована в YouTube.
В драке приняли участие парламентарии от правящего политического альянса «Мой шаг», возглавляемого премьер-министром Николом Пашиняном, и сторонники лидера фракции оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.
Потасовка вспыхнула после оскорблений, произнесенных депутатами в адрес друг друга. После инцидента спикер парламента Арарат Мирзоян был вынужден объявить перерыв в заседании.
Видео , Армения
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