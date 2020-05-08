Арнольд Шварценеггер показал, что он в свои 72 года находится еще в хорошей форме и может даже усесться на шпагат. Видео, снятое в режиме самоизоляции, голливудский актер выложил в своем аккаунте в Twitter. "Гибкость так же важна, как и прокачка", — заявил Арнольд Шварценеггер перед началом упражнений. Увидеть такую растяжку вряд ли кто ожидал. Впрочем, через несколько секунд все встает на свои места. Подписчикам знаменитости розыгрыш пришелся по душе.
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
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