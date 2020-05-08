Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В небольшом итальянском городке молодой и бесстрашный медведь залез на балкон второго этажа и разбил окно. К счастью, в квартиру попасть у него не получилось.
Видео , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Акт отчаяния»: перчаточно-масочный режим в столице
«Акт отчаяния»: перчаточно-масочный режим в столице
Переболевшим COVID-19 навсегда закроют дорогу в армию
Переболевшим COVID-19 навсегда закроют дорогу в армию
Борисова раскритиковала Малышеву за дом в США
Борисова раскритиковала Малышеву за дом в США
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Видео
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
00:59
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на девушку в метро
01:00
Появилось видео нападения на девушку в метро
Происшествия
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
01:32
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Политика В мире
Путин сделал резкое заявление о Второй мировой
00:16
Путин сделал резкое заявление о Второй мировой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение