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Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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В небольшом итальянском городке молодой и бесстрашный медведь залез на балкон второго этажа и разбил окно. К счастью, в квартиру попасть у него не получилось.
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Италия
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