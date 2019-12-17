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Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Рамблер
55 минут назад
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1
Опубликовано видео столкновений полиции с протестующими, многие из которых являются членами националистической организации «Нацкорпус».
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Видео
,
Общество
,
Политика
,
Происшествия
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