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Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском 

Рамблер 1 час назад
Автобус с пассажирами загорелся на федеральной трассе М-5 на въезде в Златоуста. Возгорание началось в моторном отсеке, однако пламя быстро перекинулось на салон.
Редактор:  Юрий Столбов
Теги:
Видео , Происшествия , Челябинск
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