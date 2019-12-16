Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире

Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга 

Рамблер 41 минуту назад
Полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля в центре столицы. На видео видно как автомобиль из каршеринга совершив маневры, сталкивается с автомобилями.
Редактор:  Юрий Столбов
Теги:
Видео , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина 58
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК 108
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 472
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 772
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 193
Видео
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение