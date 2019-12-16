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Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Рамблер
1 час назад
Комментарии
В аэропорту
Толмачёво
в
Новосибирске
полицейские поймали пассажира, который ругался на экипаж и ломился в кабину пилота.
Авиадебошира привязали к креслу
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Видео
,
Общество
,
Происшествия
,
Новосибирск
,
Толмачево
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