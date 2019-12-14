«Им пригодится»: депутат подарил чиновникам вазелин

Депутат Госдумы Вадим Булавинов на открытии школы в Нижегородской области подарил главе местной администрации и подрядчику, который задержал сроки сдачи объекта на год, баночку вазелина. При этом парламентарий отметил, что «она им пригодится» перед встречей с губернатором региона, который приедет лично посмотреть на новое здание учебного заведения.

Депутат Госдумы Вадим Булавинов на открытии школы в поселке Нижегородской области Гидроторф подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщает местный портал «НН.ру». Видео его выступления размещено на сайте издания.

Отмечается, что новую школу в поселке ждали несколько лет. При этом торжественное мероприятие запомнится жителям района надолго благодаря выступлению парламентария, который ранее был мэром Нижнего Новгорода.

Булавинов во время своей торжественной речи поздравил всех с открытием учебного заведения. По его словам, он хотел бы, чтобы школа была действительно родной и уютной как для учеников, так и для преподавателей.

Вместе с тем парламентарий рассказал, как ему пришлось обратиться в прокуратуру для ускорения процесса. Булавинов также обратил внимание, что стоимость строительства нового здания увеличилась почти на 80 млн руб. из-за постоянных переносов сроков сдачи объекта.

«А в качестве напоминания, как эта школа строилась, с большим трудом. Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится», — закончил он свою речь и направился к главе администрации Балахнинского района области Алексею Левковичу.

Как отмечает местное СМИ, присутствующие поаплодировали депутату и даже посмеялись. Сам Левкович также с улыбкой на лице принял презент и положил в карман.

В сети нижегородцы неоднозначно восприняли поступок политика. Одни считают, что он сделал правильный подарок и наконец открыто заявил о том, чего стоило построить образовательное учреждение, другие уверены, что у парламентария слишком жесткий юмор, который не стоило показывать при детях.

Поведение Булавинова может быть рассмотрено комиссией ГД по вопросам депутатской этики, если туда поступит обращение по этому поводу, сказал в комментарии РИА «Новости» председатель комиссии Отари Аршба.

«Он (Булавинов) мне письменных или вербальных пояснений не давал. Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения», — отметил парламентарий.

Сам же Вадим Булавинов дает СМИ разные комментарии. Так, изданию «Подъем» он сообщил, что средство против сухости кожи было предназначено именно подрядчику, который занимался строительство здания.

«Не главе района, а именно подрядчику. Левкович просто это взял. Год с лишним сорвали национальный проект. Я постоянно общался с подрядчиком, он постоянно обманывал по срокам ввода объекта», — указал Булавинов. Депутат посетовал, что несмотря на все задержки, местные власти шли навстречу подрядчику, давая «большие авансы».

«Я думаю, эту баночку они могут поделить на двоих. Она хотя и маленькая, но что ж теперь сделаешь», — добавил он.

Кроме того, Булавинов пояснил, почему подарил именно этот препарат. «Кто посчитал это агрессивным жестом, пусть почитают инструкцию применения вазелина. Там много для чего он применяется. А каждый может думать в меру своей испорченности. Я дарил с посылом, чтобы язык смазывать — врут много», — приводит издание слова парламентария ГД.

Вместе с тем в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК Булавинов подчеркнул, что подарок предназначался как главе района, так и подрядчику.

«Я думаю, они сами разберутся, кому вазелин будет нужнее. Там есть инструкция, можно прочитать, для чего он используется. Школа строилась по национальному проекту, и сроки сорвали более чем на год», — сказал депутат, напомнив, что школу должны были сдать к прошлому учебному году, то есть еще в 2018 году.

По словам Булавинова, дети в поселке почти десять лет учились в производственных помещениях, потому что старое здание учреждения было аварийным. Он также обратил внимание, что занимался новой школой еще с момента ее проектирования, помогая с документами для Минстроя и стараясь как можно быстрее сдать ее в эксплуатацию.

В то же время глава администрации Алексей Левкович в комментарии «Подъему» заявил, что дети, присутствовавшие на мероприятии, были в шоке. «Наверное, дело в том, что школа должна была быть запущена 1 сентября 2019. Поведение Булавинова считаю неадекватным, дети были в шоке. Губернатор был в курсе всех проблем с подрядчиком», — резюмировал чиновник, пообещав, что «обращаться никуда не будет».