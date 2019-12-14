Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом

Mash опубликовал видео с пострадавшим в результате ДТП пешеходом. На видео видно, как пешеход переходит дорогу на пешеходном переходе, а проезжающий автомобиль не останавливается и сбивает его.