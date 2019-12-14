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Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Рамблер
1 час назад
Комментарии
Mash опубликовал видео с пострадавшим в результате ДТП пешеходом. На видео видно, как пешеход переходит дорогу на пешеходном переходе, а проезжающий автомобиль не останавливается и сбивает его.
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Видео
,
Происшествия
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