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Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням 

Рамблер 11 минут назад
В районе белорусского города Борисов танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 км/ч, показали эффектную безостановочную стрельбу по мишеням.
Редактор:  Юрий Столбов
Теги:
Видео
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