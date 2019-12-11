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Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Рамблер
11 минут назад
Комментарии
В районе белорусского города Борисов танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 км/ч, показали эффектную безостановочную стрельбу по мишеням.
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Видео
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