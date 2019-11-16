Друзья о смерти рокерши: «Ей могли устроить расправу»

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«Ей могли устроить расправу» друзья солистки рок-группы высказались о ее смерти 

Вечерняя Москва 5 часов назад
В Москве найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова. Вокалистку и ее мать нашли мертвыми в собственной квартире. Примечательно, что на шее девушки была веревка, после чего у следствия возникла версия о самоубийстве. «Вечерняя Москва» пообщалась с коллегами и друзьями артистки, и узнали о возможных причинах случившегося.
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
По словам близкого друга вокалистки Ивана Широкова, певица была талантливой исполнительницей.
— Она сочиняла отличные песни, часто бывала душой компании. Конечно, бывали споры, но только на тему: «Какую музыку играть?», — рассказал Иван.
По его словам, девушка вряд ли была смогла покончить с собой, поскольку очень любила жизнь.
— Ей угрожали, делали необоснованные предложения и, видимо, устроили расправу, — сообщил «ВМ» Широков.
В свою очередь коллега Садыковой Ольга Журавель рассказала, что Надира была очень рискованной и вспыльчивой девушкой.
— Она была страшной тусовщицей, быстро сходилась с людьми, но при этом ее необузданный нрав и рискованность иногда пугали ее окружение. Видимо, в этот раз конфликт с людьми, с которыми она связалась, не удалось решить мирным путем, — сказала Журавель, не уточнив о каком конкретно конфликте идет речь.
Она также добавила, что незадолго до трагедии, Садыкова резко прекратила общение с членами музыкального коллектива.
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Теги:
Видео , Криминал , Происшествия , Москва
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