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Друзья о смерти рокерши: «Ей могли устроить расправу» 

Рамблер 14 минут назад
Друзья погибшей певицы Надиры Садыковой заявили, что ее могли убить. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Друг солистки Иван Широков сообщил, что певица была не только талантливой исполнительницей, но и душой компании. По его словам, женщина не могла совершить суицид, поскольку любила жизнь. При этом у нее были недоброжелатели.
«Ей угрожали, делали необоснованные предложения и, видимо, устроили расправу», — сказал Широков.
Коллега Садыковой, Ольга Журавель поведала, что Надира любила тусовки, была рискованной и вспыльчивой.
«Она была страшной тусовщицей, быстро сходилась с людьми, но при этом ее необузданный нрав и рискованность иногда пугали ее окружение», — заявила Журавель.
Она предположила, что Надыкова ввязалась в конфликт с какими-то людьми, и это стоило ей жизни. По ее словам, ранее Садыкова неожиданно прекратила общение со знакомыми музыкантами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в московской квартире нашли тела 44-летней солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее 67-летней матери. Женщины скончались еще несколько месяцев назад. Дядя певицы рассказал, что последний раз видел родных в июле. Тела женщин обнаружили в ванной. На шее Надиры была веревка.
Рок-группа «Маневры» распалась в 2014 году.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Видео , Криминал , Происшествия
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