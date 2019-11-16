Друзья о смерти рокерши: «Ей могли устроить расправу»

Друзья погибшей певицы Надиры Садыковой заявили, что ее могли убить. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Друг солистки Иван Широков сообщил, что певица была не только талантливой исполнительницей, но и душой компании. По его словам, женщина не могла совершить суицид, поскольку любила жизнь. При этом у нее были недоброжелатели.

«Ей угрожали, делали необоснованные предложения и, видимо, устроили расправу», — сказал Широков.

Коллега Садыковой, Ольга Журавель поведала, что Надира любила тусовки, была рискованной и вспыльчивой.

«Она была страшной тусовщицей, быстро сходилась с людьми, но при этом ее необузданный нрав и рискованность иногда пугали ее окружение», — заявила Журавель.

Она предположила, что Надыкова ввязалась в конфликт с какими-то людьми, и это стоило ей жизни. По ее словам, ранее Садыкова неожиданно прекратила общение со знакомыми музыкантами.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в московской квартире нашли тела 44-летней солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее 67-летней матери. Женщины скончались еще несколько месяцев назад. Дядя певицы рассказал, что последний раз видел родных в июле. Тела женщин обнаружили в ванной. На шее Надиры была веревка.

Рок-группа «Маневры» распалась в 2014 году.