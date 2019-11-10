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Кристина Асмус расплакалась в прямом эфире 

Рамблер 37 минут назад
Кристина Асмус расплакалась в прямом эфире. Речь снова зашла о съемках в эротической сцене в ее последнем фильме "Текст". После премьеры на Асмус и ее семью обрушился шквал ненависти и критики со стороны интернет-пользователей.
Асмус заявила, что подумывает отказаться от проектов, где ей нужно будет появляться в кадре полуобнаженной. В последнее время актрису преследуют неприятности: неделю назад она увидела свое фото на надгробной плите. Его использовали для одной из выставок ритуальных услуг.
Артистка сообщила, что это произошло прямо перед выходом на сцену, и ей пришлось очень постараться, чтобы хорошо сыграть свою роль в комедии. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
Теги:
Видео , Кристина Асмус
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