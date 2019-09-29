Астрономы нашли планету там, где её не должно быть

В 30 световых годах от Земли астрономы нашли газового гиганта GJ 3512 b там, где, согласно распространённой теории образования планет, его не может быть. Всё дело в соотношении масс между ним и звездой, вокруг которой он вращается. Вес GJ 3512 b составляет половину массы Юпитера — самой тяжёлой планеты Солнечной системы. При этом его звезда в восемь раз легче Солнца. По словам астрономов, при наблюдении за красным карликом они ожидали увидеть планету, напоминающую Землю, но никак не гиганта в половину Юпитера. Подробнее — в видеоролике RT.