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Астрономы нашли планету там, где её не должно быть 

Рамблер 1 час назад
В 30 световых годах от Земли астрономы нашли газового гиганта GJ 3512 b там, где, согласно распространённой теории образования планет, его не может быть. Всё дело в соотношении масс между ним и звездой, вокруг которой он вращается. Вес GJ 3512 b составляет половину массы Юпитера — самой тяжёлой планеты Солнечной системы. При этом его звезда в восемь раз легче Солнца. По словам астрономов, при наблюдении за красным карликом они ожидали увидеть планету, напоминающую Землю, но никак не гиганта в половину Юпитера. Подробнее — в видеоролике RT.
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