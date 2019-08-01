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Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Президент США Дональд Трамп произнес речь в Вирджинии, не обращая внимание на жука, который ползал по его волосам. На это обратили пользователи сети, сообщает проект The Indy 100 издания The Independent.
«Его просто прослушивали», — написал один из пользователей в Twitter. «Бедный жук, он просто пытается выяснить, на каком фрукте он приземлился: оранжевый, но не такой сладкий, как обычно», — пошутил другой в той же социальной сети. Еще один юзер предположил, что насекомое застряло в «отвратительной сладкой вате».
4 июля американский лидер, выступая перед нацией в честь Дня независимости, сказал: «Континентальная армия в Вэлли-Фордж столкнулась с суровой зимой, обрела славу в водах Дэлавера и вырвала победу у [британского генерала Чарльза] Корнуоллиса в Йорктауне. Наша армия господствовала в воздухе, брала бастионы, занимала аэропорты, делала все, что нужно». Речь шла о событиях XVIII века.
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Видео , В мире , США , Дональд Трамп
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