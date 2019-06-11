За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео

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Упавший на небоскреб вертолет сняли на видео за секунду до катастрофы 

Lenta.ru + ещё 51 5 часов назад
Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео вертолет за несколько мгновений до того, как он врезался в небоскреб в центре города. Запись опубликована в Twitter-аккаунте Breaking News.
На кадрах видно, как пилот пытается справиться с управлением. Тяжелые погодные условия мешают ему совершить безопасную посадку. Воздушные потоки разворачивают нос вертолета почти вертикально вниз.
Инцидент произошел 10 июня. Вертолет врезался в 54-этажное здание на Манхэттене, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб пилот, находившихся внутри небоскреба людей эвакуировали.
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Видео , Происшествия , Нью-Йорк
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