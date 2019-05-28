Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии

Студентка из Боснии: СМИ выяснили личность «племянницы российского олигарха» в Австрии

Как выяснила газета Kronen Zeitung, девушку нанял частный детектив из Вены . Она свободно владеет русским языком и прошла кастинг на соответствие «вкусам Штрахе». За сутки студентка получала 7 тысяч евро.

Вилла на Ибице, где была сделана запись, уже использовалась ранее для организации провокаций, пишет издание.

Сообщается, что операция обошлась заказчикам в 400 тысяч евро. Видеозапись приобрела неназванная фирма, которая передала ее изданию Der Spiegel.

По информации издания, австрийские спецслужбы знали о видеозаписи, но не смогли завладеть ей до публикации.

Видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с «россиянкой», была обнародована за неделю до выборов в Европарламент . На записи девушка обещает Штрахе помочь купить медиаактивы для усиления влияния. Из-за скандала Штрахе покинул свой пост.