Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии

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Студентка из Боснии: СМИ выяснили личность «племянницы российского олигарха» в Австрии 

Рамблер 16 минут назад
«Племянница российского олигарха» на скандальной видеозаписи с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе оказалась русскоговорящей студенткой из Боснии и Герцеговины, пишет РИА «Новости».
Как выяснила газета Kronen Zeitung, девушку нанял частный детектив из Вены. Она свободно владеет русским языком и прошла кастинг на соответствие «вкусам Штрахе». За сутки студентка получала 7 тысяч евро.
Вилла на Ибице, где была сделана запись, уже использовалась ранее для организации провокаций, пишет издание.
Сообщается, что операция обошлась заказчикам в 400 тысяч евро. Видеозапись приобрела неназванная фирма, которая передала ее изданию Der Spiegel.
По информации издания, австрийские спецслужбы знали о видеозаписи, но не смогли завладеть ей до публикации.
Видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с «россиянкой», была обнародована за неделю до выборов в Европарламент. На записи девушка обещает Штрахе помочь купить медиаактивы для усиления влияния. Из-за скандала Штрахе покинул свой пост.
Позже австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу. Президент страны Ван дер Беллен отправил в отставку правительство во главе с канцлером.
Комментарии46
Видео , В мире , Себастьян Курц , Европарламент , РИА Новости , Австрия , Босния и Герцеговина , Вена
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