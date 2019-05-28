Раскрыта личность «россиянки» из видео с политиками Австрии

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СМИ раскрыли личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками 

360tv.ru 1 час назад
СМИ удалось выяснить, что на видео с австрийским вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штахе в качестве «племянницы российского олигарха» фигурировала студентка из Боснии и Герцеговины.
Как сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на собственные источники, частный детектив из Вены нанял для съемки говорящую по-русски студентку боснийского аграрного университета. Ее подобрали в соответствии «со вкусами Штрахе». Для их встречи была арендована вилла на Ибице, ранее уже использовавшуюся для тайных операций.
Девушке платили семь тысяч евро в сутки (около 506 тысяч рублей). Вся операция обошлась ее организаторам в 400 тысяч евро (около 29 миллионов рублей). Сейчас их ищет полиция, которой не удалось получить доступ к видеозаписи раньше публикации в СМИ.
Видео-компромат предлагался некоторым политикам за 1,5 миллиона евро (108 миллионов рублей), но куплена она была за 600 тысяч евро (43 миллиона рублей). Ее приобрела немецкая компания, передавшая ее позже изданию Der Spiegel.
В результате скандала, произошедшего после ее публикации, в отставку было отправлено правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
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Комментарии
Видео , В мире , Себастьян Курц , Босния и Герцеговина , Вена
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