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Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения» 

Рамблер 43 минуты назад
Страна сегодня болеет за Сергея Лазарева. Он уже выступил в финале "Евровидения", который в эти минуты проходит в Тель-Авиве. После композиции "Scream" зал взорвался аплодисментами. На решающем этапе конкурса за первое место борются исполнители из 26-ти государств.
По традиции победитель станет известен по итогам зрительского голосования. Члены жюри определили своих фаворитов накануне. А вот аудитория сделает свой выбор в самом конце. По правилам, голосовать за свою страну нельзя. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
Видео , Сергей Лазарев
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