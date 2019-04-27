Лису заметили возле детского сада в Бирюлеве Западном

Лису заметили возле детского сада в Бирюлеве Западном. Хищница агрессии к людям не проявляла, бегала вдоль забора. А местные жители утверждают, что часто видят этих зверей рядом с жилыми домами. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.