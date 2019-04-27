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В Крыму кошка усыновила бельчат 

Рамблер 21 минуту назад
В крымском Бахчисарае появилась необычная семья. Кошка, которая живёт на территории парка миниатюр, усыновила осиротевших бельчат. Животное очень внимательно к приёмным детям: играет с ними, кормит, вылизывает и защищает их — как родная мама.
Видео , Республика Крым
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