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В Крыму кошка усыновила бельчат
Рамблер
21 минуту назад
Комментарии
В крымском Бахчисарае появилась необычная семья. Кошка, которая живёт на территории парка миниатюр, усыновила осиротевших бельчат. Животное очень внимательно к приёмным детям: играет с ними, кормит, вылизывает и защищает их — как родная мама.
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Республика Крым
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