Видео потерянного флота Гитлера выложили в интернет

Подводные съемки "потерянного флота Гитлера" выложили в Сеть. На кадрах, утверждают авторы видео, останки субмарины U-23, затонувшей 75 лет назад неподалеку от турецкого поселения Агва. Их обнаружил после долгих поисков в Черном море дайвер из Турции Сельчук Колай. И это его не первая находка. Ранее Колаю удалось найти еще две немецкие подводные лодки U-19 и U-20. Субмарины, которые специалисты считают уникальными экспонатами, лежали на морском дне в акватории недалеко от Стамбула.

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