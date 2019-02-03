Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео потерянного флота Гитлера выложили в интернет 

Рамблер 39 минут назад
Подводные съемки "потерянного флота Гитлера" выложили в Сеть. На кадрах, утверждают авторы видео, останки субмарины U-23, затонувшей 75 лет назад неподалеку от турецкого поселения Агва. Их обнаружил после долгих поисков в Черном море дайвер из Турции Сельчук Колай. И это его не первая находка. Ранее Колаю удалось найти еще две немецкие подводные лодки U-19 и U-20. Субмарины, которые специалисты считают уникальными экспонатами, лежали на морском дне в акватории недалеко от Стамбула.
Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
Видео
Читайте также
Видео
Пугачева отреагировала на смерть Децла
Шоу-бизнес
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
России предложили убрать «запрещенные ракеты» за Урал
Армия Оружие
Японцы поставили крест на Курилах и Абэ
В мире
В РПЦ отреагировали на интронизацию Епифания
Общество
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Общество Статьи
Европа отказалась вернуть России ее миллиарды
Европа В мире
В США охранники подожгли посетителя ресторана
Происшествия В мире
«Встречусь с Путиным»: Зеленский не боится мести радикалов
В мире Статьи
«На Украине»: в ООН поучили русскому языку
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение