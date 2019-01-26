Косатки и белухи замерзают в «китовой тюрьме» под Находкой

Сотрудники пограничной службы ФСБ России совместно с экологами, ветеринарами и экспертами по содержанию в неволе китообразных провели проверку в бухте Средняя, где содержатся 11 косаток и 87 белух. В результате обследования у некоторых животных обнаружены раны и изменения кожного покрова. Состояние морских млекопитающих вызывает у специалистов опасения, потому что они подвержены постоянному стрессу, особенно когда в их вольерах ломают лёд. Более того, если белухи приспособлены к нахождению в настолько холодной воде, то косатки не такие морозостойкие. У одной особи есть подозрения на воспаление лёгких. Об этой «китовой тюрьме» стало известно в ноябре 2018 года. СК России возбудил уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Из-за расследования возвращение животных в дикую природу затягивается.