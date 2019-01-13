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Возлюбленная Меркьюри получит миллионы за «Богемскую рапсодию» 

Рамблер 1 час назад
Возлюбленная Фредди Меркьюри получит 65 миллионов долларов за "Богемскую рапсодию". Фильм имел огромный успех не только среди зрителей. Он получил "Золотой глобус" как лучшая драматическая картина года, а лучшим актером в жанре драма был назван исполнитель главной роли Рами Малек. И хотя "любовь всей жизни" Меркьюри отказала создателям ленты в работе над ней, поделить с Остин заработанное им придется. Дело в том, что именно Остин певец завещал половину своего состояния, а также долю доходов группы Queen и своего сольного творчества.
Видео , Рами Малек
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