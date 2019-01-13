Возлюбленная Меркьюри получит миллионы за «Богемскую рапсодию» 

Возлюбленная Фредди Меркьюри получит 65 миллионов долларов за "Богемскую рапсодию". Фильм имел огромный успех не только среди зрителей. Он получил "Золотой глобус" как лучшая драматическая картина года, а лучшим актером в жанре драма был назван исполнитель главной роли Рами Малек. И хотя "любовь всей жизни" Меркьюри отказала создателям ленты в работе над ней, поделить с Остин заработанное им придется. Дело в том, что именно Остин певец завещал половину своего состояния, а также долю доходов группы Queen и своего сольного творчества.