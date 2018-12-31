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Санта-альпинист покорил замёрзший канадский водопад 

Рамблер 2 часа назад
В Канаде альпинист в костюме Санта-Клауса взобрался на замёрзший водопад высотой почти 100 метров. Это популярный маршрут среди хорошо подготовленных любителей ледолазания, и Санта отлично справился с задачей.
Видео , Канада
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