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Новые детали фильма «Белорусский вокзал» 

Рамблер 1 час назад
Режиссер "Белорусского вокзала" Андрей Смирнов с самого начала работы над фильмом откровенно конфликтовал с руководством киностудии, а после сдачи фильма был оштрафован на треть оклада.
В первоначальном варианте сценария сцена поминок боевого товарища в ресторане должна была закончиться по-другому. К ветеранам цеплялась компании подвыпивших молодых людей, в результате чего завязывалась драка. После победы над обнаглевшими юнцами, детьми влиятельных родителей, герои попадали в милицию. Не найдя понимания у стражей порядка, бывшие десантники скручивали милиционеров и сбегали. Такой сюжетный ход киноначальники сочли "клеветническим" и категорически запретили бить милицию в кадре.
Смирнову пришлось менять сценарий. Так в нем появились сцены с газовой аварией и водителем автомобиля, отказавшимся везти напарника Приходько в больницу. Подробнее — в программе "Кинофакты".
Видео , Андрей Смирнов
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