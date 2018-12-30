Новые детали фильма «Белорусский вокзал»

Режиссер "Белорусского вокзала" Андрей Смирнов с самого начала работы над фильмом откровенно конфликтовал с руководством киностудии, а после сдачи фильма был оштрафован на треть оклада.

В первоначальном варианте сценария сцена поминок боевого товарища в ресторане должна была закончиться по-другому. К ветеранам цеплялась компании подвыпивших молодых людей, в результате чего завязывалась драка. После победы над обнаглевшими юнцами, детьми влиятельных родителей, герои попадали в милицию. Не найдя понимания у стражей порядка, бывшие десантники скручивали милиционеров и сбегали. Такой сюжетный ход киноначальники сочли "клеветническим" и категорически запретили бить милицию в кадре.

Смирнову пришлось менять сценарий. Так в нем появились сцены с газовой аварией и водителем автомобиля, отказавшимся везти напарника Приходько в больницу. Подробнее — в программе "Кинофакты".