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Водяная землеройка выбежала к рыбакам 

Рамблер 1 час назад
В Башкирии маленький шустрый зверёк вылез из лунки, выбежал к рыбакам и попытался утащить у них улов. Оказалось, что это кутора, которую также называют водяной землеройкой. Зверька угостили рыбой и сняли на видео.
Видео , Башкортостан
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