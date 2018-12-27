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Водяная землеройка выбежала к рыбакам
Рамблер
1 час назад
Комментарии
В
Башкирии
маленький шустрый зверёк вылез из лунки, выбежал к рыбакам и попытался утащить у них улов. Оказалось, что это кутора, которую также называют водяной землеройкой. Зверька угостили рыбой и сняли на видео.
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