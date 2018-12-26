Таксист протащил сотрудника полиции по трассе

Сегодня, 26 декабря, суд решит, какое наказание назначить водителю такси, который протащил полицейского на двери автомобиля по проезжей части. Следствие настаивает на аресте мужчины. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.