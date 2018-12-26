Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина приняла решение о военном положении
Украина приняла решение о военном положении

Таксист протащил сотрудника полиции по трассе 

Рамблер 1 час назад
Сегодня, 26 декабря, суд решит, какое наказание назначить водителю такси, который протащил полицейского на двери автомобиля по проезжей части. Следствие настаивает на аресте мужчины. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приняла решение о военном положении30
Кремль заявил о разногласиях между Москвой и Минском73
Украинцы отреагировали на российские санкции220
Медведев захотел поработать в праздники13
Поклонская рассказала о мудрости мужа9
Видео
01:08
Украина приняла решение о военном положении
В мире Украина
01:33
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
Политика СНГ
00:26
Медведев захотел поработать в праздники
Политика Общество
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
04:01
«Авангард» испытали по приказу Путина
Армия Оружие
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:20
Украинцы отреагировали на российские санкции
В мире Украина
01:00
Ведущего «Время покажет» раскритиковали за скандал на корпоративе
Шоу-бизнес
00:32
Как живут сестры-убийцы Хачатурян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение