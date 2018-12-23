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Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников

В Харькове в яму на дороге свалились два автомобиля 

Рамблер 44 минуты назад
В Харькове в яму, вырытую коммунальными службами месяц назад, свалился сначала один автомобиль, а потом другой.
Сегодня утром, 23 декабря, на улицах города было туманно. Водитель автомобиля Volkswagen не заметил ограждений и упал в яму.
Видео , Харьков
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