В Харькове в яму на дороге свалились два автомобиля

Харькове в яму, вырытую коммунальными службами месяц назад, свалился сначала один автомобиль, а потом другой. Сегодня утром, 23 декабря, на улицах города было туманно. Водитель автомобиля Volkswagen не заметил ограждений и упал в яму.