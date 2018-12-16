Саакашвили призвал к походу на Тбилиси

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Саакашвили призвал сторонников взять Тбилиси 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который скрывается от грузинского правосудия в Голландии, в воскресенье на своей страничке в Facebook призвал оппозицию выйти вечером в центр Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Задержанные в Грузии украинцы планировали устроить провокацию на деньги Саакашвили
Он сказал, что Грузия стала похожа на «Зимбабве, Уганду, СССР, Туркмению, страны Латинской Америки», так как выборы президента Саломе Зурабишвили, инаугурация которой состоялась 16 декабря в Телави, якобы были сфальсифицированными.
Он заявил, что «вся Грузия должна консолидироваться сегодня в Тбилиси».
Между тем, в восточной Грузии несколько сот сторонников оппозиции, которые настроены радикально, продолжают нападать на полицейских, которые охраняют порядок в Телави.
Министр внутренних дел Георгий Гахария сказал в связи с этим, что нарушители ответят перед законом.
На проспекте Руставели уже начали собираться сторонники Саакашвили.
В воскресенье Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии.
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