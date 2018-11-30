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Российский тяжелый «Скиф» взлетел 

Lenta.ru 1 час назад
Беспилотник «Скиф» совершил показательный полет. Соответствующее видео демонстрирует РИА Новости. Информационное агентство называет дрон первым российским грузовым беспилотным летательным аппаратом.
Тяжелый грузовой вертолетный беспилотник «Скиф», разработанный конструкторским бюро «Авиарешения» (Казань), развивает скорость до 70 километров в час и поднимается на высоту до трех километров. Дальность перемещения при загрузке в 50 килограмм составляет 350 километров. Максимальная загрузка равняется 250 килограммам.
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