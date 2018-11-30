Российский тяжелый «Скиф» взлетел

Беспилотник «Скиф» совершил показательный полет. Соответствующее видео демонстрирует РИА Новости . Информационное агентство называет дрон первым российским грузовым беспилотным летательным аппаратом.

Тяжелый грузовой вертолетный беспилотник «Скиф», разработанный конструкторским бюро «Авиарешения» (Казань), развивает скорость до 70 километров в час и поднимается на высоту до трех километров. Дальность перемещения при загрузке в 50 килограмм составляет 350 километров. Максимальная загрузка равняется 250 килограммам.