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Бузова вынесла из супермаркета картонную стойку
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Бузова вынесла из супермаркета картонную стойку 

Рамблер 40 минут назад
Из московских супермаркетов массово воруют картонные рекламные стойки с изображением Ольги Бузовой. В магазинах жалуются, что за последние несколько дней у них вынесли уже 10 тысяч "картонных Оль". К странному флешмобу присоединилась и сама телеведущая.
Со своей фанерной копией она проехалась в московской подземке и устроила фотосессию. Челлендж быстро набирает популярность. Среди воров, кстати, помимо самой Бузовой, есть и знаменитости, например, рэпер L`One.
Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
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