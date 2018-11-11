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Ночная жизнь диких панд
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Ночная жизнь диких панд 

Рамблер 46 минут назад
Видеоловушка в заповеднике китайской провинции Ганьсу засняла эпизод из ночной жизни диких панд. На кадрах животные оказывают друг другу знаки внимания. По словам специалистов, наблюдать ухаживание бамбуковых медведей — большая удача.
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