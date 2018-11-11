Ночная жизнь диких панд

Видеоловушка в заповеднике китайской провинции Ганьсу засняла эпизод из ночной жизни диких панд. На кадрах животные оказывают друг другу знаки внимания. По словам специалистов, наблюдать ухаживание бамбуковых медведей — большая удача.