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Ночная жизнь диких панд
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Ночная жизнь диких панд
Рамблер
46 минут назад
Комментарии
Видеоловушка в заповеднике китайской провинции Ганьсу засняла эпизод из ночной жизни диких панд. На кадрах животные оказывают друг другу знаки внимания. По словам специалистов, наблюдать ухаживание бамбуковых медведей — большая удача.
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