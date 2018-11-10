Российские зрители назвали лучшие фильмы последних 15 лет

Портал "Кинопоиск" провел опрос среди пользователей и определил лучших из лучших в российском кино за последние годы. В голосовании участвовали почти 80 тысяч человек.

"Дурак" стал лучшим отечественным фильмом за последние 15 лет. Так оценили картину Юрия Быкова российские зрители.

Актером, который часто появляется на экране, но которому всегда рады, назвали Константина Хабенского . Он же победил в номинации "Я-легенда", где выбирали персонажа, который считается героем поколения.

Пользователи также выбрали сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть. В этой номинации победила "Бригада".

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