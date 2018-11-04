«Кинофакты»: «Спортлото-82» 

Гималайский медведь в фильме "Спортлото 82", который напал на героев Михаила Кокшенова и Михаила Пуговкина, был вовсе не гималайским, а обычным бурым. Почему режиссер Леонид Гайдай решил его окрестить "гималайским" — неизвестно. Да и не медведем он был, а медведицей. Животное очень любило сгущенку. Дрессировщик заранее предупредил съемочную группу — если хотите, чтобы съемки прошли хорошо, закупите как можно больше банок. Его послушались. На площадку привезли два ящика лакомства. Медведица сама открывала банки. Привычно подцепляла их когтем, давила на крышечку и — готово. А когда ленилась, то действовала иначе — засовывала банку в рот целиком и сжимала ее зубами. Но для оператора сцена со зверем едва не закончилась трагедией. В ажиотаже съемок он подошел к медведице слишком близко. Та, играючи, полоснула его прямо по лицу. Оператор чудом остался жив.