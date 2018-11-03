В Московском зоопарке появилась редкая лесная кошка

В Московском зоопарке появилась дальневосточная лесная кошка. Животное занесено в Красную книгу. Редкий зверь появился в столице впервые за последние 30 лет. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.