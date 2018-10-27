10 фактов о Николае Караченцове

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве . В 1963 году он поступил в Школу-студию МХАТ. Самой известной театральной работой Караченцова является роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". Актер неизменно, на протяжении 30 лет, играл в знаменитой постановке "Ленкома" с первого спектакля в 1975 году.

В 1975 году актер сыграл одну из лучших своих киноролей — Бусыгина в экранизации пьесы Вампилова "Старший сын". В декабре 1977 года Караченцову присвоили почетное звание "Народный артист РСФСР".

В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелом Мичуринском проспекте Караченцов попал в тяжелую аварию. Караченцов был в коме 26 дней. После лечения стало очевидно, что он не сможет больше играть в кино и театре. 1 октября 2009 года Караченцов вновь появляется перед публикой на презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска "Я не солгу!".

Прощание с артистом состоится в театре "Ленком" 29 октября.