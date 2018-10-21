«Прошу прощения»: Анита Цой попала в больницу

Певицу Аниту Цой срочно госпитализировали

Певицу Аниту Цой госпитализировали в Краснодаре из-за острых болей в пояснице. Врачи полагают, что причиной тому стало воспаление внутренних органов. По словам директора артистки, концерты в Уфе , Набережных Челнах, Самаре Казани переносятся. Диагноз певицы он уточнять отказался. Сама Анита Цой обратилась к зрителям и попросила прощения за отмену концертов.

Поп-певица Анита Цой попала в больницу. На медицинском вертолете ее экстренно доставили из станицы Старощербиновской в Краснодар. С борта вертолета Цой обратилась к подписчикам в своем инстаграме.

«Привет, мои любимые! Я прошу прощения, попала в больницу. Госпитализирована», — сообщила артистка.

По словам Аниты Цой, запланированные концерты в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани переносятся. Эту информацию подтвердил и директор певицы Дмитрий Бушуев , отметив, что «все четыре города» они переносят, и люди смогут прийти на концерты с купленными билетами, но просто в другой день.

Диагноз Цой он уточнять отказался, однако ранее СМИ сообщили, что причиной госпитализации могли стать острые боли в пояснице. Врачи связали это обострение с воспалительным процессом во внутренних органах. Один из сценариев предполагает хирургическое вмешательство.

Сразу после концерта состояние Аниты Цой ухудшилось, и организаторы тура были вынуждены вызвать «скорую помощь».

Еще 10 октября врачи запретили Цой выступать — ее госпитализировали с острой болью в животе. Диагностика выявила большой камень в желчном пузыре, который хирурги незамедлительно удалили. Концерт в Ташкенте оказался под угрозой срыва, но певица решила рискнуть и провести мероприятие.

«Ведь камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял семь миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых два карата получается (смеется). Сейчас все самое страшное позади, а впереди — много-много музыки», — заявила Цой в интервью «Дни.ру».

Анита Цой родилась в 1971 году в семье иммигрантов из Кореи, ее настоящее имя — Анна Сергеевна Ким. Ее дедушка переехал в Советскую Россию еще в 1921 году, а в 1937 году был депортирован в Узбекистан, где стал председателем колхоза. Мать певицы была кандидатом химических наук, родители развелись, когда Анне было два года.

Она окончила юридический факультет МГУ , школу по классу скрипки и фортепиано, а также эстрадный факультет Российской академии театрального искусства по классу вокала и факультет педагогики и психологии дошкольного воспитания МГЗПИ.

Музыкальная карьера Аниты Цой началась в 1986 году. В 1990—1993 годах солировала в Хоре Корейской пресвитерианской церкви «Поющие ангелы». Поступила на «Вокальное отделение» ГИТИСа и начала зарабатывать деньги для записи своего дебютного альбома. Первый сольный альбом «Полет» Анита Цой выпустила в 1997 году.

За годы на сцене Анита Цой не раз меняла свой музыкальный стиль и имидж. Сначала она выступала в рок-стиле, позже обратилась к ритм-энд-блюзу, позднее стала петь в стиле поп-рок.

«Я всегда считала себя русской на сто процентов, а почему-то мне все время тыкали в школе, в детском саду, даже в очереди за колбасой — моей национальностью, обзывались», — рассказывала в одном из интервью Анита. По ее словам, она — большая поклонница песен Виктора Цоя, и его творчество ее сильно вдохновляет.

Сейчас в ее коллекции наград несколько «Золотых граммофонов», она регулярно участвует в музыкальных шоу на телевидении и в благотворительных программах, в ее дискографии — семь студийных альбомов; в 2015-м она выпустила очередной — «Без вещей».

Неделей ранее российский поп-певец Стас Пьеха также был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник — с подозрением на острый панкреатит. По словам самого 38-летнего артиста, он вынужден временно прервать концертную деятельность и обратить внимание на собственное здоровье. Сейчас Пьеха находится под наблюдением врачей и надеется, что быстро выздоровеет и восстановится. В своем инстаграме Стас Пьеха опубликовал фотографию, где он смотрит в камеру и показывает пальцами жест «окей».

«Жить я буду, петь тоже. Глобальных изменений не последует — возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», — сообщил музыкант. Он также посетовал на то, что ему нужен «увесистый повод», чтобы начать «практиковать любовь к себе». Пьеха выразил надежду, что «данного урока ему хватит». Сейчас певец будет лечиться и «проходить полный чекаут». В юности, по словам певца, он совершал безрассудные поступки и был наркоманом.