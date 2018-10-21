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Падение Ми-17 в Калифорнийский залив
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Падение Ми-17 в Калифорнийский залив сняли на видео
Рамблер
59 минут назад
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Очевидец снял на камеру мобильного телефона крушение вертолета Ми-17, принадлежавшего военно-морским силам Мексики. ЧП произошло в минувшую субботу, 20 октября, в акватории Калифорнийского залива, являющегося частью Тихого океана.
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