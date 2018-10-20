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На заводе пиротехники произошёл взрыв
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На заводе пиротехники под Санкт-Петербургом произошёл взрыв 

Рамблер 1 час назад
В сети появилось видео, снятое после взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине Ленинградской области. Сообщается, что в момент происшествия в здании находились пять человек, одного из них уже извлекли спасатели.
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