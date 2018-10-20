Пилот успешно посадил неисправный самолет на оживленную трассу

Очевидцы запечатлели момент аварийной посадки легкомоторного самолета на шоссе в Калифорнии. Инцидент, попавший на видео, произошел в минувшую пятницу, 19 октября.