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Пилот успешно посадил неисправный самолет
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Пилот успешно посадил неисправный самолет на оживленную трассу
Рамблер
44 минуты назад
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Очевидцы запечатлели момент аварийной посадки легкомоторного самолета на шоссе в Калифорнии. Инцидент, попавший на видео, произошел в минувшую пятницу, 19 октября.
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