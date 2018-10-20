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Пилот успешно посадил неисправный самолет
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Пилот успешно посадил неисправный самолет на оживленную трассу 

Рамблер 44 минуты назад
Очевидцы запечатлели момент аварийной посадки легкомоторного самолета на шоссе в Калифорнии. Инцидент, попавший на видео, произошел в минувшую пятницу, 19 октября.
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