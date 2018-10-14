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Панин прокатился на Gelandewagen
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Панин объяснил инцидент с поездкой по пешеходной улице 

Рамблер 1 час назад
Скандально известный актер Алексей Панин проехал по пешеходной зоне в Саратове на своем Geländewagen.
Видео нарушения появилось в Интернете — его выложил сам Панин. Правда, вскоре он удалил ролик, но другие пользователи успели скопировать видео.
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