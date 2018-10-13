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Байкеры закрывают сезон мотопарадом
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Московские байкеры закрывают сезон 

Рамблер 1 час назад
В эти минуты проходит мотопарад, в котором, по предварительным данным, принимают участие около двух тысяч человек. Колонна стартовала от проспекта Академика Сахарова, она проедет по Садовому кольцу и финиширует на смотровой площадке на Воробьевых горах.
Маршрут составит около 20 километров. Парад — это часть первого осеннего мотофестиваля. После того, как байкеры финишируют, всех ждет развлекательная программа.
Например, можно будет увидеть выступления мотокоманд в разных дисциплинах. Кроме того, там представят современные и ретромодели байков.
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