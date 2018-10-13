Байкеры закрывают сезон мотопарадом

Московские байкеры закрывают сезон

В эти минуты проходит мотопарад, в котором, по предварительным данным, принимают участие около двух тысяч человек. Колонна стартовала от проспекта Академика Сахарова, она проедет по Садовому кольцу и финиширует на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Маршрут составит около 20 километров. Парад — это часть первого осеннего мотофестиваля. После того, как байкеры финишируют, всех ждет развлекательная программа.

Например, можно будет увидеть выступления мотокоманд в разных дисциплинах. Кроме того, там представят современные и ретромодели байков.