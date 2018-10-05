Горящий МиГ-29 сняли на видео

возгорание одного из двигателей . "Пожар привел к потере управления двигательной установкой, однако пилоты смогли спланировать и увести машину в безопасное и безлюдное место, после чего катапультировались", — уточнил источник "Интерфакса" . Причиной падения самолета, по предварительным данным, стало. "Пожар привел к потере управления двигательной установкой, однако пилоты смогли спланировать и увести машину в безопасное и безлюдное место, после чего катапультировались", — уточнил источник

Лебедев в свою очередь добавил, что ни местные жители, ни жилой сектор не пострадали. На кадрах видно, что МиГ-29УБ рухнул на окраине леса и развалился на несколько частей, после чего практически полностью сгорел.