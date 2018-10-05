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Задержание енота американской полицией попало на видео
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Задержание енота американской полицией попало на видео
Рамблер
6 часов назад
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В Сети становится популярным видеозапись, на которой американские полицейские из города Бедфорд в штате Техас пытаются задержать пробравшегося на территорию участка енота. Процесс поимки нарушителя оказался записан камерами видеонаблюдения.
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