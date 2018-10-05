Задержание енота американской полицией попало на видео

В Сети становится популярным видеозапись, на которой американские полицейские из города Бедфорд в штате Техас пытаются задержать пробравшегося на территорию участка енота. Процесс поимки нарушителя оказался записан камерами видеонаблюдения.