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Задержание енота американской полицией попало на видео
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Ответ США на C-300, трагедия маршрутки-убийцы и другие события дня

Задержание енота американской полицией попало на видео 

Рамблер 6 часов назад
В Сети становится популярным видеозапись, на которой американские полицейские из города Бедфорд в штате Техас пытаются задержать пробравшегося на территорию участка енота. Процесс поимки нарушителя оказался записан камерами видеонаблюдения.
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