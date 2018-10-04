Первая пассажирская капсула Hyperloop 

Компания Hyperloop Transport Technologies (HyperloopTT) на церемонии в Испании представила свою первую пассажирскую капсулу для скоростной транспортной системы Hyperloop.
Hyperloop — проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 г. американским венчурным предпринимателем Илоном Маском. Предприниматель пообещал, что новое транспортное средство будет в 2 раза быстрее самолета и в 3-4 раза быстрее скоростного поезда, время в пути от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (расстояние 561 км по прямой) займет всего 30 минут.