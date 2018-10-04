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Первая пассажирская капсула Hyperloop
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Первая пассажирская капсула Hyperloop 

Рамблер 8 часов назад
Компания Hyperloop Transport Technologies (HyperloopTT) на церемонии в Испании представила свою первую пассажирскую капсулу для скоростной транспортной системы Hyperloop.
Hyperloop — проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 г. американским венчурным предпринимателем Илоном Маском. Предприниматель пообещал, что новое транспортное средство будет в 2 раза быстрее самолета и в 3-4 раза быстрее скоростного поезда, время в пути от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (расстояние 561 км по прямой) займет всего 30 минут.
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